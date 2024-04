Foot/Brésil: Palmeiras saisit la justice sportive contre Textor

Le dirigeant, qui possède également le club anglais de Crystal Palace et la formation belge RWD Molenbeek, a dit disposer de preuves "confirmées à 100% par des experts et par l'intelligence artificielle" et tirées de l'analyse de deux victoires du double champion brésilien, face à Fortaleza (4-0 en novembre 2022) et au Sao Paulo FC (5-0 en octobre 2023).

Il cite des "écarts anormaux" de comportement de certains joueurs de ces deux équipes, qui auraient selon lui volontairement levé le pied pour permettre à Palmeiras de gagner ces deux rencontres.

Le club de Fortaleza et le Sao Paulo FC ont tous deux rejeté ces accusations, exigeant que M. Textor présente les preuves avancées et annonçant qu'ils prendraient des mesures judiciaires.