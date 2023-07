Inde: des militantes incendient les maisons d'hommes accusés d'avoir humilié des femmes d'une autre ethnie

Les quatre hommes, qui ont été arrêtés jeudi par la police, ont été identifiés à partir d'une vidéo de l'incident datant de début mai, devenue virale sur les réseaux sociaux mercredi et dont tout le pays s'est indigné.

La vidéo montre deux femmes, appartenant apparemment à la tribu des Kukis, qu'un conflit interethnique oppose aux Meiteis, marchant nues dans une rue, moquées et harcelées par une foule identifiée comme appartenant à la communauté des Meiteis, l'ethnie dominante.

Au moment où l'incendie faisait rage, les femmes, membres de la communauté des Meiteis, comme les quatre accusés, se sont acharnées sur les murs et le toît de l'habitation avec des bâtons.

Vendredi, un autre groupe de femmes a détruit la maison d'un deuxième suspect, la réduisant en cendres.

L'Inde est un pays généralement conservateur et patriarcal, mais la communauté des Meiteis, où les femmes ont un rôle plus important au sein de la société qu'ailleurs, comprend des militantes de la cause des femmes.