Israël annonce une aide pour évacuer des bébés, rencontre historique à Ryad: voici où en est la guerre au Proche-Orient

L'armée israélienne a déclaré samedi qu'elle allait aider à l'évacuation de bébés du plus grand hôpital de la ville de Gaza, autour duquel d'intenses combats opposent soldats et combattants palestiniens. "Le personnel de l'hôpital al-Chifa a demandé que demain, nous aidions à évacuer les bébés du service pédiatrique vers un hôpital plus sûr. Nous fournirons l'assistance nécessaire", a déclaré le porte-parole de l'armée Daniel Hagari lors d'une conférence de presse. Il n'a pas précisé le nombre de bébés concernés.

Plus tôt dans la journée, l'ONG israélienne Physician for Human Rights-Israel avait rapporté que "deux bébés prématurés (étaient) morts" après l'arrêt forcé des soins intensifs néonataux faute d'électricité dans cet hôpital. Elle a également alerté sur le risque encouru par "37 autres bébés prématurés" de ce service, en raison des combats entre troupes israéliennes et combattants du Hamas et du Jihad islamique, deux mouvements islamistes palestiniens, à proximité de cet établissement.

