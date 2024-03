Israël poursuivra son opération à al-Chifa jusqu'à la capture "du dernier terroriste"

"L'opération ici à al-Chifa est importante" et "compliquée", a-t-il commenté, ajoutant qu'elle avait permis de "frapper des centaines de terroristes" et "d'appréhender des centaines" d'autres.

Plus tôt samedi, l'armée avait précisé avoir tué en tout plus de 170 combattants palestiniens et arrêté des centaines de suspects au cours de ces raids.

Depuis lundi, les habitants du quartier et personnels du complexe hospitalier, le plus grand du territoire palestinien, ont fait état de raids, de fouilles systématiques des maisons alentour, d'importantes destructions de bâtiments notamment à l'hôpital et d'hommes arrêtés par centaines.

Samedi, l'armée israélienne a annoncé l'installation sur place d'équipements médicaux et de lits, pour prendre en charge les malades les plus sérieux, et l'arrivée de médicaments et de deux tonnes de nourriture.