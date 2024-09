Israël veut encore frapper de toutes ses forces le Hezbollah

"Pour assurer le retour des communautés du nord d'Israël, nous utiliserons toutes nos capacités et vous en faites partie", a-t-il assuré devant des soldats déployés à la frontière israélo-libanaise.

- "A la première occasion" -

Cléa PECULIER, Thierno TOURE

Au Liban, le numéro deux du Hezbollah, Naïm Qassem, a annoncé qu'un successeur à Nasrallah serait choisi "à la première occasion". Nasrallah a été tué avec quatre personnes dans la frappe sur la banlieue sud de Beyrouth qui a détruit plusieurs immeubles, a-t-il dit démentant la mort d'une vingtaine de membres du Hezbollah annoncée par Israël.

Le décès de Hassan Nasrallah, qui était considéré comme l'homme le plus puissant du Liban, plonge le Liban et la région dans l'incertitude et constitue une victoire majeure d'Israël face à l'Iran et ses alliés.