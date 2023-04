Joie et peur en Inde qui s'apprête à devenir le pays le plus peuplé de la planète

Des larmes de joie et de soulagement coulent sur les joues de la jeune femme, attendrie par sa petite fille blottie dans un lange contre sa poitrine.

Exténuée mais exaltée. La jeune mère Manu Bala berce son nouveau-né dans un hôpital public décrépi d'Inde, où elle vient de contribuer à faire de son pays le plus peuplé de la planète.

Comme elle, 67.000 bébés sont nés en Inde lundi. Le même jour, l'Onu a annoncé que la nation indienne, qui abrite déjà plus d'un être humain sur six, allait éclipser cette semaine la Chine avec la population la plus importante de la planète.

"Je suis très heureuse que mon enfant soit née le jour où l'Inde dépasse la Chine. C'est spécial de devenir une mère ce jour-là", confie à l'AFP Manu Bala, allongée sur son lit d'hôpital.

Cette mère au foyer âgée de 22 ans veut absolument que son "bébé étudie beaucoup et devienne ce qu'elle voudra devenir".