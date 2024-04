King Jong Un et le numéro 3 chinois saluent "un nouveau chapitre" de leurs relations: "Pour promouvoir une coopération bénéfique"

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le troisième plus haut personnage de l'Etat chinois ont salué samedi en Corée du Nord "un nouveau chapitre" de leurs relations bilatérales, lors d'une rare rencontre officielle d'un tel niveau depuis plusieurs années.

Zhao Leji, qui est président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire -le Parlement chinois- et membre du puissant Comité permanent du Politburo du Parti communiste, est en visite en Corée du Nord depuis jeudi à l'occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il est le troisième responsable politique chinois le plus important, après le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang.