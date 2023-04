La Chine a évacué un premier groupe de ressortissants

La Chine a annoncé lundi avoir évacué un premier groupe de ses ressortissants du Soudan, où plusieurs jours de combats pour le pouvoir entre armée et paramilitaires ont déjà fait des centaines de morts.

Les combats ont provoqué de graves pénuries d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant qui affectent durement la population.

"Un premier groupe de personnes a été évacué" vers un ou des pays voisins du Soudan, a indiqué lundi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, sans préciser leur nombre ni leur destination.

La Chine est le premier partenaire commercial du Soudan et plus de 130 entreprises chinoises y investissent et y exercent leurs activités, selon le site internet du ministère chinois des Affaires étrangères.

Plusieurs capitales européennes et asiatiques tentent actuellement d'évacuer leurs ressortissants.