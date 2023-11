"La guerre doit reprendre, car il faut les détruire": à Tel Aviv, les habitants restent inquiets et prient pour le sort des otages

"Je ne sais pas si la personne avec qui je travaille aujourd'hui, demain, il ne me plantera pas un couteau. La vérité, c'est que c'est mondial maintenant, entre les Juifs et les Musulmans", déplore-t-il.

Moshé n'ose même pas sortir d'Israël, comme ce Canadien que notre envoyée spéciale sur place a rencontré, qui vit désormais avec sa famille à Tel-Aviv, "le lieu le plus sûr au monde pour un Juif", selon lui. "Nous ne laisserons plus jamais cela arriver. C’est ce que toute personne en Israël et tout juif à travers le monde doit dire : plus jamais cela. Nous devons faire tout pour arrêter cela", dit-il, admettant qu'il veut continuer la guerre.

"La guerre doit reprendre, car il faut détruire jusqu'à la fin", reprend Moshé. Continuer la guerre tout en espérant la libération des otages, mais en Israël, tant que les premières femmes et les premiers enfants n'auront pas franchi la frontière, personne n'ose trop y croire.