La popstar américaine Lizzo poursuivie par des ex-employées pour harcèlement

La chanteuse américaine Lizzo est poursuivie par trois de ses anciennes danseuses pour des cas de "harcèlement", de "discrimination" et d'"agression" notamment, selon des documents judiciaires consultés par l'AFP mardi.

Les plaignantes Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez ont fait état de "harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d'agressions et de séquestration, entre autres choses", a indiqué leur cabinet d'avocats dans un communiqué.

Mmes David et Williams "ont finalement été renvoyées alors que Mme Rodriguez a démissionné face à ce comportement affligeant", a-t-il ajouté.