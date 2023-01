La vice-présidente des Etats-Unis et le frère de George Floyd aux funérailles de Tyre Nichols

La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, et le frère de George Floyd assisteront mercredi à Memphis aux funérailles de Tyre Nichols, le jeune Afro-Américain dont le passage à tabac mortel par des policiers noirs a choqué le pays.

L'homme de 29 ans avait été arrêté le 7 janvier par des agents d'une unité spéciale de Memphis, dans le sud des Etats-Unis, pour une simple infraction au code de la route selon la police. Mais roué de coups, à tel point qu'il était devenu méconnaissable d'après sa famille, il est mort trois jours plus tard à l'hôpital.

L'affaire avait fait craindre aux autorités un embrasement social comparable à celui qui avait suivi la mort, sous le genou d'un policier blanc en 2020, de George Floyd.

Philonise Floyd, l'un des frères de ce dernier, sera d'ailleurs présent lors des funérailles, selon le cabinet d'avocats représentant la famille de Tyre Nichols.

Lors d'un appel téléphonique qu'il a décrit comme "plein d'émotion", "la vice-présidente a pu consoler Mme Wells (la mère de Tyre Nichols, ndlr) et même l'aider à sourire. Les parents de Tyre ont invité la vice-présidente Harris aux funérailles demain, et ont été heureux qu'elle accepte leur invitation", a affirmé Ben Crump.

- Réforme -

De son côté, le président Joe Biden prévoit de recevoir jeudi à la Maison Blanche des membres du groupe parlementaire rassemblant des élus afro-américains pour "discuter de la législation sur une réforme policière et d'autres priorités communes", a déclaré Olivia Dalton, une porte-parole de l'exécutif.

"Le président Biden est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir (...) pour faire en sorte que notre système pénal soit à la hauteur des attentes en matière de justice impartiale (...) et de dignité pour tous", a-t-elle ajouté.

Les images insoutenables de l'arrestation de Tyre Nichols et des coups que lui ont infligés les agents ont été diffusées la semaine dernière, sans coupes, par les plus grandes chaînes du pays.

Les cinq policiers impliqués ont été licenciés et inculpés pour meurtre. L'unité SCORPION à laquelle ils appartenaient, et qui avait pour but de faire baisser le nombre d'activités illégales dans les quartiers sensibles en y déployant un plus grand nombre de policiers, a été démantelée.