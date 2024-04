L'aide américaine à Israël "défend la civilisation occidentale", dit Netanyahu

Le vote d'une nouvelle aide militaire américaine de plusieurs milliards de dollars pour Israël "défend la civilisation occidentale", a estimé samedi le Premier ministre israélien, sur fond de guerre avec le Hamas palestinien et de tensions croissantes avec l'Iran.

"Le Congrès américain vient d'adopter à une écrasante majorité un projet de loi d'aide très apprécié qui témoigne d'un soutien bipartisan fort à Israël et défend la civilisation occidentale", a écrit Benjamin Netanyahu sur X.

Son chef de la diplomatie s'est également félicité du vote à la Chambre américaine des représentants alors que l'armée israélienne est mobilisée depuis plus de six mois dans la bande de Gaza contre le Hamas et sur la frontière libanaise où les échanges de tirs avec le Hezbollah pro-iranien sont quasi-quotidiens.

Ce vote "prouve les liens étroits et le partenariat stratégique entre Israël et les Etats-Unis et envoie un message fort à nos ennemis", a déclaré Israel Katz sur son compte X.

Israël est également engagé dans un bras-de-fer avec l'Iran, son ennemi juré. En représailles à une frappe sur son consulat le 1er avril à Damas et attribuée à Israël, Téhéran a lancé il y a une semaine un déluge de drones et de missiles sur le territoire israélien.