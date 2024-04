L'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies met en garde Israël

"Si le régime israélien mène une nouvelle attaque militaire, la réponse de l'Iran sera certainement plus forte et plus déterminée (encore)", a déclaré l'ambassadeur Amir Saeid Iravani dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU António Guterres, relayée par l'agence de presse iranienne Irna.

"La République islamique d'Iran réaffirme sa détermination inébranlable à défendre son peuple, sa sécurité et ses intérêts nationaux, sa souveraineté et son intégrité territoriale", a-t-il ajouté.