Laos: un militant critique du gouvernement abattu dans un café

Anousa "Jack" Luangsuphon, un célèbre militant politique laotien, a été abattu dans un café de Vientiane, la capitale, samedi matin. Le jeune homme de 25 ans, critique du gouvernement communiste laotien, a reçu une balle dans la tête, une deuxième dans le torse et a succombé à ses blessures sur le chemin de l'hôpital, d'après les informations de l'ONG Human Rights Watch.

La scène a été enregistrée par les caméras de surveillance du café et diffusée en ligne par l'agence de presse nationale KPL lundi. On y aperçoit un homme armé, entrer dans le café, sortir une arme de poing de sa ceinture et tirer à deux reprises sur le militant avant de s'enfuir. La police recherche encore des suspects, selon l'agence officielle.

Human Rights Watch appelle le gouvernement laotien à mener une enquête crédible et impartiale de toute urgence. "L'assassinat de sang-froid d'un jeune militant politique de premier plan dans le centre de Vientiane envoie un message qui fait froid dans le dos : au Laos, quiconque critique le gouvernement n'est pas en sécurité", dénonce Elaine Pearson, directrice de l'ONG pour l'Asie, dans un communiqué mercredi.