Le bilan du séisme en Turquie s'alourdit encore et s'élève à 50.500 victimes

Plus de deux mois après le séisme ayant frappé la zone frontalière entre la Turquie et la Syrie, le bilan s'alourdit encore, comme l'a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur turc Süleyman Soylu. En Turquie, le nombre de victimes de la catastrophe s'élèverait désormais à 50.500, soit une centaine de personnes de plus par rapport à début avril. L'identité d'un millier de ces victimes n'est toujours pas connue.