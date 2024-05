Le Conseil de l'Europe s'alarme du traitement réservé à Julian Assange

Le fondateur australien de WikiLeaks, arrêté il y a cinq ans au Royaume-Uni, est détenu depuis dans cette prison londonienne et lutte contre son extradition vers les Etats-Unis.

Poursuivi par la justice américaine pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan, il encourt jusqu'à 175 ans de prison.