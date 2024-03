"Le monde en a assez de ce cauchemar sans fin", déclare le patron de l'ONU qui appelle à nouveau à un cessez-le-feu à Gaza

Il a déploré les "maisons détruites, les familles et les générations entières disparues ainsi que la faim et la famine qui planent au-dessus de la population". Le secrétaire général de l'ONU a de nouveau appelé à un cessez-le-feu.

"Rien ne justifie les attaques horribles du Hamas le 7 octobre (en Israël, qui ont déclenché la guerre, ndlr). Et rien ne justifie la punition collective subie par le peuple palestinien. Maintenant plus que jamais, il est temps d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat", a-t-il lancé. Cinq mois et demi d'une guerre dévastatrice ont plongé la bande de Gaza, assiégée et au bord de la famine, dans une situation humanitaire catastrophique.

La guerre a éclaté le 7 octobre quand le Hamas a mené une attaque sans précédent sur le sol israélien qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles israéliennes.