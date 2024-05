Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite en Belgique: voici ce qui est prévu

Volodymyr Zelensky est arrivé en Belgique peu avant 23 heures ce lundi. Le président ukrainien va rencontrer le roi Philippe, le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder et nos pilotes, instructeurs et techniciens F16.

Après cela, le président ukrainien sera reçu par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et le Premier ministre, Alexander De Croo, à l’aéroport militaire de Melsbroek pour "une rencontre avec les pilotes, instructeurs et techniciens F-16", apprend-on dans un communiqué.

Il recevra un briefing sur le fonctionnement et l'entretien des F-16 belges. Et pour cause, la Belgique a annoncé sa décision de livrer des avions à l'Ukraine et de fournir les premiers appareils, dans la mesure du possible, cette année.

La Belgique est entrée en mai dans la "coalition F-16". Sa participation se limitait à l'origine à de la formation et de l'appui technique et logistique, mais, sous pression du MR et à la suite d'une étude réalisée au sein de la Défense, le gouvernement a également décidé de livrer des appareils appelés à être retirés du service et remplacés par des F-35.

La Défense belge fournira également des missiles destinés à des systèmes de défense aérienne à partir de ses propres stocks et allouera 200 millions d'euros pour participer à l'initiative allemande de fourniture de systèmes de défense anti-aériens.