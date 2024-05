"Le changement est possible", "nous n'avons aucun signe de vie": les témoignages poignants des familles des otages du Hamas

121 des 252 personnes enlevées le 7 octobre 2023 sont encore détenues par le Hamas. Leurs familles sont très inquiètes et n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Ils ne savent pas s'ils sont en vie. "On ne peut pas continuer à travailler, on ne peut pas continuer à vivre et plus le temps passe, plus nous craignons le pire. On ne veut pas qu'ils reviennent tous dans des cercueils", témoigne Mazy Zafrani, la tante de Bar, un otage de 22 ans.

À la belle-sœur d'Ofer, Sharon Kelderon, de raconter son histoire: "Je suis aussi une survivante du 7 octobre. Nous sommes restés pendant 34 heures cachés dans une pièce sécurisée. Mais depuis que nous avons reçu le message de la fille d'Ofer, nous ne pensons qu'à ça. Il a été enlevé avec deux de ses enfants qui ont pu rentrer après 52 jours. Ça a été un soulagement, mais il a été de courte durée quand ils nous ont raconté ce que les otages subissent. Maintenant, nous savons qu'ils n'ont pas à manger, qu'ils ne leur donnent pas d'eau potable, qu'ils ne voient pas la lumière du soleil. Alors je n'imagine même pas l'état d'Ofer après tout ce temps."