Le Texas accusé d'utiliser des substances périmées dans ses exécutions par injection

Avant leur exécution début février, deux détenus du Texas s'étaient plaints que les injections létales qu'ils devaient recevoir contenaient une substance supposément périmée et susceptible de les faire souffrir, alors que la Constitution des Etats-Unis interdit la cruauté dans l'application des peines.

Les avocats des condamnés à mort John Balentine et Wesley Ruiz avaient ainsi déposé une requête en décembre 2022, exigeant l'interdiction de l'usage du pentobarbital, un barbiturique, par les autorités de cet Etat du Sud.

Ils accusaient le Texas de se servir de produits "expirés depuis longtemps" qui "pourraient agir de façon inattendue, obstruer les perfusions intraveineuses pendant l'exécution et causer des souffrances inutiles", selon les informations du dossier judiciaire.

"Les substances pour les injections létales sont conformes à leur date d'utilisation et ont été dûment testées", ont néanmoins assuré à l'AFP les autorités pénales texanes.

Le Texas a exécuté 581 personnes depuis 1982 - date du début des injections létales aux Etats-Unis -, soit près de cinq fois plus que tout autre Etat américain, et représentant plus d'un tiers du total national, selon le Death Penalty Information Center (DPIC).

Les Etats américains qui appliquent la peine de mort ont les plus grandes difficultés à se procurer les substances létales nécessaires, en raison de l'opposition des laboratoires pharmaceutiques qui ne veulent pas être associés à la peine capitale.