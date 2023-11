Le Turkménistan, désertique, plante près d'un demi-million d'arbres en un jour

"En ce jour d'automne, tout le pays s'est mobilisé pour cette campagne de plantation d'arbres et 472.071 conifères, arbres fruitiers et feuillus ont été plantés", indique le journal étatique "Turkménistan neutre", porte-voix de ce régime autoritaire.

Le texte est accompagné d'une photo du président Serdar Berdymoukhamedov, en tenue de sport blanche et verte floquée "Turkménistan" à côté d'un arbre, prenant une pelletée de terre dans une brouette.

L'initiative s'est déroulée samedi, précise le journal. Ces actions pour verdir le pays, qui ont généralement lieu au printemps et à l'automne, "démontrent le haut niveau de culture environnementale dans la société" et "donnent vie au rêve chéri du peuple turkmène: transformer sa terre natale en un jardin fleuri", assure le média.

Et l'eau manque déjà dans cette ex-république soviétique riche en ressources naturelles bordée par la mer Caspienne et recouverte par le désert du Karakoum.

"Nous avons l'intention de moderniser les systèmes d'approvisionnement et de distribution d'eau dans notre pays et nous attachons de l'importance aux partenariats régionaux et internationaux dans ce domaine important", a ainsi déclaré en octobre le président Berdymoukhamedov.