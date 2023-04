Les 22 Belges présents à Khartoum sont sains et saufs

"Les 22 Belges présents à Khartoum sont tous sains et saufs", indique samedi après-midi le porte-parole des Affaires étrangères, alors que la capitale soudanaise s'est réveillée au son des tirs et des explosions quasi ininterrompues.

Depuis des jours, la rue bruissait de rumeurs sur une guérilla imminente entre le camp des paramilitaires et celui de l'armée.

"Nous avons contacté tous les Belges présents au Soudan et inscrits auprès des Affaires étrangères et ils vont bien. La plupart sont là pour des raisons professionnelles et aucune demande d'assistance ne nous est parvenue", précise le porte-parole. "Tout est sous contrôle", a-t-il ponctué, ajoutant qu'il n'y a aucune obligation de s'inscrire auprès de l'ambassade et que le nombre de compatriotes présents sur place est donc probablement plus élevé.