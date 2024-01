Les Belges n'ont jamais autant gagné à la loterie qu'en 2023: plus d'un milliard d'euros ont été remportés

La croissance durable de la Loterie Nationale s’appuie sur un principe fort : de nombreux joueurs, des mises modestes, un jeu par nature responsable qui s’articule autour d’une offre de jeux emblématiques et d’une grande proximité avec tous les Belges, notamment au travers d’un large réseau de points de vente et du soutien aux bonnes causes.

"De nombreux Belges jouent à nos jeux pour un petit montant. Cela leur procure du plaisir, cela leur donne une chance de gagner, mais cela leur permet aussi d’aider d’innombrables initiatives du secteur social, culturel, sportif et scientifique", souligne Jannie Haek, Administrateur délégué et Président du Comité de direction de la Loterie Nationale.

"Aujourd’hui, le chiffre d’affaires de la Loterie Nationale repose sur trois piliers : le Lotto, EuroMillions et les jeux instant. Cela fait partie de notre stratégie de diversification qui nous rend moins dépendants des cycles défavorables des jackpots", expose l’Administrateur délégué de la Loterie Nationale. "Mais ce dont je suis le plus fier, c’est que pour poursuivre cette stratégie de diversification, nous continuons à innover, à nous renouveler sans cesse en proposant aussi des nouveaux jeux. Et les deux derniers jeux les plus importants que nous avons lancés, en l’occurrence Viking Lotto et EuroDreams sont des jeux traditionnels de loterie. Ce sont des jeux de tirage qui rendent hommage d’une certaine façon à ce qui était déjà en place à Bruges en 1441".

Pour revenir plus précisément sur les chiffres 2023, le pilier Lotto a enregistré un résultat de ventes de 456 millions. En nombre de moments de jeux, le Lotto reste le jeu préféré des Belges. Le pilier EuroMillions a donc connu des cycles de jackpots défavorables mais réalise toutefois un chiffre d’affaires de 463 millions.