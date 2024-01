Loin du tumulte, la côte Est de l'Uruguay fait sa "révolution artistique"

Entre les longues plages de l'Atlantique et les prairies vallonnées, José Ignacio est devenu au fil des ans un centre renommé pour l'art et la culture.

Cependant, l'événement attire de plus en plus de grands collectionneurs, avec des oeuvres allant de 300 à 2,5 millions de dollars.

"Lorsque nous avons commencé, la plupart des gens avec qui j'ai parlé pensait que ce n'était pas possible de faire cela en Uruguay. Nous ne sommes pas comme l'Argentine ou le Brésil. Il n'y aura pas assez d'acheteurs", raconte à l'AFP la conservatrice d'art uruguayenne Laura Bardier.

Le village accueille le principal musée d'art contemporain du pays, le MACA, de nombreuses galeries et des festivals de cinéma et de photographie. Récemment, il a hébergé la 10e édition de la foire internationale d'art "Este Arte".

Rafael Ortiz, neurochirurgien venu de New York, et son épouse Emille Agait, dentiste pédiatrique, en ont achetée une pour leur maison des Hamptons, destination prisée proche de New York à laquelle José Ignacio est souvent comparé.

"C'est un endroit discret, décontracté, mais chic et amusant. Tout le monde est magnifique", assure Emille Agait.

- "Désert artistique" -