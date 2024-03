L'ONU et Médecins du Monde redoutent une famine "imminente" à Gaza: "C'est une quête sans cesse pour trouver à manger"

Plus d'un million de gazaouis sont confrontés à la faim, selon l'ONU.

"Rien n'est accessible", raconte-elle. "Il n'y a plus de magasins à proprement parler. Les rues sont occupées, tout l'espace public en fait est occupé par des tentes avec des familles qui sont là". Les enfants sont "en état de stress permanent", ajoute Louise Bichet, appelant à un cessez-le-feu pour que "l'aide humanitaire dans son ensemble puisse atteindre la population".

Plus de 1,1 million de Gazaouis sont confrontés à "une situation de faim catastrophique", proche de la famine, "le nombre le plus élevé jamais enregistré" par l'ONU, qui se base sur le rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) publié lundi.

Dans le dernier rapport IPC publié en décembre, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) considéraient la famine comme "probable" d'ici la fin mai dans le nord de la bande de Gaza. Elles estiment désormais qu'elle y surviendra "à n'importe quel moment entre maintenant et mai" si rien n'est fait pour l'empêcher.

Le constat est particulièrement critique pour les habitants du nord de la bande de Gaza. "Sans changements dans l'accès à l'aide humanitaire, la famine arrive", prévient la directrice générale adjointe de la FAO, Berth Bechdol, dans un entretien à l'AFP.

Les critères de l'ONU pour déclarer une famine à Gaza