L'ouragan Hélène se renforce en catégorie 3 avant de toucher terre en Floride

Il poursuit sa route au-dessus du Golfe du Mexique en direction du nord-ouest de la Floride, troisième Etat le plus peuplé des Etats-Unis.

Il a mis en garde contre les chutes d'arbre pour les habitants n'ayant pas évacué.

"Je ne vais nulle part. Je reste ici. Je vais me retrancher", a déclaré à l'AFP Patrick Riickert à Crawfordville, petite ville située à une trentaine de kilomètres au sud de Tallahassee en direction de la côte.

"J'ai confiance en ma foi et le fait que Dieu me protégera", a ajouté ce quinquagénaire, qui restera chez lui avec sa femme et ses petits-enfants.

Lise KIENNEMANN, Thierno TOURE

De nombreux habitants ont eux fui après avoir protégé les fenêtres de leur maison de planches de bois, et la plupart des commerces ont fermé, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.