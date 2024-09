"Aidez-nous à sortir" : la lettre d'adolescents détenus au Venezuela depuis les manifestations

Federico PARRA

"On ne tiendra pas un jour de plus" : Theany Urbina lit une lettre écrite au crayon à papier et signée par son fils de 16 ans, ainsi que sept autres adolescents, détenus depuis les troubles qui ont suivi la réélection contestée de Nicolas Maduro fin juillet.

De source officielle, plus de 2.400 personnes ont été arrêtées lors des manifestations qui ont éclaté après la proclamation des résultats du scrutin du 28 juillet alors que l'opposition crie à la fraude revendiquant la victoire.