Mauritanie: le président Ghazouani annonce sa candidature pour un deuxième mandat

"J'ai jugé opportun de m'adresser directement à vous, chers compatriotes, à travers cette lettre, pour vous informer de ma décision de me présenter à vous, afin que vous me renouveliez votre confiance pour un nouveau mandat", a-t-il déclaré dans une lettre distribuée aux médias.

M. Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, a promis de consolider l'unité nationale, d'améliorer les conditions de vie des plus démunis, de garantir la sécurité et la stabilité et de lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics.

Son parti avait largement remporté les législatives il y a un an, raflant 107 sièges sur 176, loin devant le parti islamiste Tewassoul, qui avait gagné 11 sièges.

Selon un décret présidentiel, la campagne électorale débutera officiellement le vendredi 14 juin à minuit et se terminera le jeudi 27 juin à minuit.