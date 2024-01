Pékin convoque l'ambassadeur des Philippines après le soutien du président à Lai Ching-te

Ces remarques "constituent une violation grave du principe d'une seule Chine (...) une violation grave des engagements politiques pris par les Philippines envers la partie chinoise et une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine", a déclaré la porte-parole.

"Nous disons à la partie philippine de ne pas jouer avec le feu sur la question de Taïwan (...) et de mettre fin immédiatement à ses paroles et ses actes injustifiés sur les questions liées à Taïwan et de ne plus envoyer de mauvais signaux aux forces séparatistes en faveur de l'indépendance de Taïwan", a-t-elle ajouté.