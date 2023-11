Philippines: le bilan d'un séisme porté à neuf morts au moins

Au moins 15 personnes ont été blessées et plus de 800 maisons endommagées ou détruites, a indiqué le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe.

Les chercheurs ont retrouvé davantage de corps sous les décombres au cours des opérations de recherche ce week-end.

Les opérations sont en grande partie terminées mais l'agence nationale de gestion des catastrophes continue de recevoir de nouveaux chiffres en provenance de dizaines de villages touchés par le séisme.