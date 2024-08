Présidentielle américaine 2024: Donald Trump invective Kamala Harris lors de son premier meeting en extérieur depuis la tentative d'assassinat

Protégé par des vitres pare-balles, Donald Trump s'est répandu en invectives mercredi contre sa rivale Kamala Harris lors de son premier rassemblement de campagne en extérieur depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime le mois dernier.

Le candidat républicain à la Maison Blanche, qui tenait un meeting dans l'Etat clé de Caroline du Nord, a accusé la vice-présidente démocrate d'être la "personne la plus radicalement à gauche" à s'être lancée dans la course présidentielle et proclamé que des millions d'emplois allaient "disparaître d'un coup" en cas de victoire.