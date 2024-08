L'ancien président Bill Clinton s'en prend à Donald Trump: "Avec lui, c'est toujours moi, moi, moi"

Dans son discours, Clinton a déclaré qu'il y a un choix clair lors des prochaines élections présidentielles de novembre. "Avec lui, c'est toujours 'moi, moi, moi'," a-t-il dit à propos de Trump. "Je sais ce qui est meilleur pour notre pays. Kamala Harris travaillera pour résoudre nos problèmes, saisir nos opportunités, réduire nos peurs, et elle s'assurera que tous les Américains, quel que soit leur vote, aient la possibilité de poursuivre leurs rêves."

Maintenant que Joe Biden, 81 ans, n'est plus le candidat démocrate mais que c'est Kamala Harris, 59 ans, certains démocrates soulèvent la question de l'âge avancé de Trump. Clinton a fait remarquer avec ironie que bien qu'il soit le plus âgé de sa famille, il est "encore plus jeune que Donald Trump". Les deux ont 78 ans, mais Trump fête son anniversaire en juin, tandis que Clinton le fête en août.

Clinton a été président des États-Unis de 1993 à 2001. Son épouse Hillary, candidate à la présidence en 2016 contre Trump, avait déjà prononcé un discours plus tôt lors de la convention du Parti démocrate.