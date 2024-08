Afrique du Sud: le "spinning", rodéo automobile urbain, enflamme les foules

A bord de sa BMW noire siglée, un instant suffit à la jeune femme en débardeur et longues tresses pour devenir Dankie Darlie, son alias reconnu dans le milieu du rodéo automobile, enchaînant dérapages, donuts (figures circulaires) et vives accélérations.

Née en plein régime d'apartheid à Soweto, la pratique, d'abord associée au gangstérisme, est devenue l'un des sports les plus populaires. Objectif : enchaîner cascades, figures et dérapages jusqu'à la crevaison d'un pneu.

- Essence et fureur -

Cet univers à l'odeur d'essence "est aussi une façon d'exprimer ma féminité. J'inspire les jeunes filles et c'est important car, dans ce sport, nous sommes minoritaires", confie-t-elle.

MARCO LONGARI

Nalo a d'ailleurs une obsession: ne pas être considérée comme "l'un des gars". "Parfois je spinne en robe ou en jupe. Je ne peux juste pas conduire avec des faux ongles", très courants ici, "c'est impossible."

Mains sur le volant, elle retrace le chemin parcouru depuis ses débuts en 2019. "C'est fou, regardez la voiture que je conduis maintenant, c'est une voiture de mec. Et moi j'en possède quatre!", raconte-t-elle avec fierté.

L'ambiance est à la fête cet après-midisur un circuit du sud de Johannesburg. Entre glacières et chichas, familles et groupes d'amis encouragent les spinners venus des quatre coins du pays.

Le raffut couplé aux odeurs de caoutchouc brulé et de gaz d'échappement créent l'ivresse recherchée. "Je suis client de n'importe quoi qui fait du bruit et beaucoup de fumée!", lance Chahid, qui observe le show depuis son stand de burgers.

MARCO LONGARI

Ici, les spinners qui arpentaient il y a des dizaines d'années les rues des townships pour des rodéos clandestins, se donnent en spectacle devant des centaines de passionnés. Certains sont accompagnés de cascadeurs qui s'amusent avec la voiture, à la manière d'une danse scénarisée.

"Lorsque j'ai commencé, on pratiquait dans la rue. Pour ces événements encadrés, on a plus d'opportunités et de temps pour s'entraîner", confie Iksaan "Iki" Khan, spinneur professionnel, avant de s'élancer sur la piste.

Reconnu comme un sport automobile depuis 2014 en Afrique du Sud, le spinning cherche à s'officialiser et développe les sponsors. En juillet, le nouveau ministre des Sports, Gayton Mckenzie, a annoncé vouloir en faire "l'un des sports les plus importants".

"La pratique se développe. Il s'agit maintenant de le montrer au monde", réagit Monde Hashe, propriétaire à Johannesburg du premier lieu officiel de "spinning".