Présidentielle américaine 2024: Robert F. Kennedy Jr devrait retirer sa candidature

Robert F. Kennedy Jr, candidat indépendant à la présidentielle américaine du 5 novembre, devrait renoncer à sa candidature, ont rapporté mercredi les médias américains, qui attendent une annonce en ce sens en fin de semaine.

L'héritier de la célébrissime dynastie américaine, qui bénéficiait cette semaine de 8,7% des intentions de vote selon un sondage du journal The Hill, devrait apporter son soutien au républicain Donald Trump, ont rapporté le New York Times et CNN.