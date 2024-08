Rugby: l'entraîneur des All Blacks Scott Robertson se sépare d'un de ses adjoints

"Léon et moi avons eu des conversations franches depuis quelques temps. Comme entraîneurs, nous avons des vues différentes et ça ne fonctionnait pas", a indiqué Robertson, 50 ans, dans un communiqué.

"Ca ne fonctionnait pas": l'entraîneur des All Blacks Scott Robertson a annoncé jeudi le départ d'un de ses adjoints, Leon MacDonald, sur fond de mésentente entre les deux techniciens, en plein Rugby Championship.

MacDonald, 46 ans, chargé de l'attaque des All Blacks, quitte son poste après seulement cinq rencontres et sa fonction revient à deux autres membres de l'encadrement, Scott Hansen, l'ex adjoint de Robertson aux Canterbury Crusaders, et Tamati Ellison, a précisé la Fédération néo-zélandaise de rugby.

Après avoir impressionné en Super Rugby avec les Auckland Blues, Leon MacDonald avait été recruté par Robertson l'an dernier, quand celui-ci avait été nommé en vue du remplacement de Ian Foster.

"Leon est un chouette gars et un bon coach. Mais parfois les choses ne prennent pas", a encore commenté Scott Robertson, évoquant "des philosophies" divergentes.