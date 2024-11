Présidentielle américaine 2024: Kamala Harris ou Donald Trump, l'Amérique à la veille d'un choix historique

"Avec votre vote demain, nous pourrons résoudre tous les problèmes auxquels notre pays est confronté et mener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets de gloire", a déclaré le candidat républicain dans la nuit de lundi à mardi.

Donald Trump a promis de "mener l'Amérique et le monde" vers "de nouveaux sommets" lors de son tout dernier meeting de campagne pour la présidentielle face à Kamala Harris.

"Nous avons la possibilité de tourner enfin la page d'une décennie de projet politique guidé par la peur et la division. Nous en avons assez", a dit la vice-présidente et candidate démocrate, sans nommer celui que ce message vise, son rival républicain Donald Trump.

"Ceci pourrait être une des élections les plus serrées de l'histoire. La moindre voix compte", a averti Kamala Harris lundi pendant son dernier grand rassemblement de campagne, à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote aux Etats-Unis.

06h52

Un pays sur le qui-vive: l'élection américaine sous haute surveillance

La Garde nationale, des boutons d'appel d'urgence, des commerces barricadés: les Etats-Unis sont sur le qui-vive avant l'élection présidentielle de mardi, qui sera l'un des scrutins les plus sécurisés de l'histoire du pays.

Alors que l'anxiété est à son comble à la veille du vote, les autorités ont mis en place, à tous les niveaux, des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité physique du personnel électoral mais aussi celui des bulletins de vote eux-mêmes.

Le FBI a ainsi mis en place un poste de commandement national à Washington pour surveiller les menaces 24 heures sur 24 toute la semaine. Et dans le Nevada (sud-ouest), l'Etat de Washington (nord-ouest) et l'Oregon (nord-ouest), un contingent de la Garde nationale est mobilisée pour favoriser une "journée électorale sûre et sans heurts".

Selon le Pentagone, au moins 17 Etats ont placé au total plusieurs centaines de soldats en état d'alerte.