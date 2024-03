Quelque 7.500 personnes à Bruxelles pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza

Ce sont environ 7.500 personnes, selon le comptage de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui se sont rassemblées dimanche après-midi le long du boulevard Roi Albert II à Bruxelles, non loin de la gare du Nord, pour réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza en Palestine. Les manifestants ont ensuite entamé une marche dans les rues du centre de la capitale en direction de la gare du Midi.

Les nombreux participants à la manifestation, munis de drapeaux palestiniens et de keffieh, ont scandé "Free Palestine" et "Stop genocide". Ils se sont joints aux exigences de la coalition d'associations qui a organisé la marche. En premier lieu, les organisations réclament que les autorités belges soutiennent les actions en justice entreprises contre Israël devant la Cour pénale internationale et devant la Cour internationale de justice.

Les manifestants revendiquent aussi que les autorités belges prennent l'initiative d'appeler à un embargo militaire international complet contre Israël et qu'elles enjoignent à mettre fin à toute forme de complicité avec l'apartheid imposé au peuple palestinien, notamment en interdisant tout commerce avec les colonies israéliennes en territoire palestinien.