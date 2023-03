RDC: plus de 40 morts dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF

Plus de quarante personnes sont mortes dans la nuit de mercredi à jeudi dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF, affiliés au groupe Etat islamique, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris auprès des autorités locales.

"Le bilan qui est toujours provisoire est de 38 personnes tuées à Mukondi et huit à Mausa", deux villages proches l'un de l'autre dans le territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu, a déclaré à l'AFP Kalunga Meso, le chef du groupement (ensemble de villages) local.

Ce bilan est confirmé par Arsène Mumbere, président de la société civile locale, qui ajoute que les assaillants "sont entrés dans le village Mukondi sans bruit" et ont tué la plupart des victimes "par armes blanches".

Les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, qui ont fait souche depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils.

En 2021, des attentats sur le sol ougandais leur ont aussi été attribués et une opération militaire conjointe entre les armées congolaise et ougandaise a été lancée pour les traquer dans le Nord-Kivu et dans la province voisine de l'Ituri.