Seine-Saint-Denis: marche blanche pour Wanys, tué dans une collision avec la police

Le recueillement a fini par céder le pas à la colère: plusieurs centaines de personnes ont participé jeudi en Seine-Saint-Denis à une marche blanche en hommage à Wanys, 18 ans, tué la semaine dernière dans une collision avec une voiture de police.

Organisé par la famille, le cortège est parti peu après 16H30 de la mairie de La Courneuve, ville dont était originaire le lycéen de terminale. Il a abouti, deux heures et deux kilomètres et demi plus tard, sur les lieux de la collision sur une artère d'Aubervilliers avant de se disperser dans le calme, a constaté un journaliste de l'AFP.