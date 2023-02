Séismes en Turquie et en Syrie: le bilan dépasse les 12.000 morts: les dernières infos

Les Casques blancs, les secouristes des zones rebelles en Syrie, ont imploré mercredi la communauté internationale d'envoyer des équipes les aider, dans une course contre la montre pour sauver les personnes coincées sous les décombres après le séisme meurtrier. Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a dépassé les 11.000 morts, dont plus de 2.600 en Syrie, pour moitié dans les zones du nord et du nord-ouest sous contrôle des rebelles.

20h51 Le bilan dépasse les 12.000 morts

20h51 Après le séisme, l'OMS craint une crise sanitaire majeure Lors d'une conférence de presse, des responsables de l'Organisation mondiale de la santé évoquent "les conditions terribles qui s'aggravent" auxquelles sont confrontés les survivants du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. "Une crise sanitaire secondaire est en train d'émerger à la suite de cette catastrophe", déclare le Dr Adelheid Marschang, responsable principal des urgences à l'OMS.

18h24 L'ONU appelle à "mettre la politique de côté" et faciliter l'accès à la Syrie Les Nations unies ont appelé mercredi à "mettre la politique de côté" et faciliter l'accès aux régions rebelles sinistrées dans le nord-ouest de la Syrie frontalier de la Turquie, deux jours après le séisme dévastateur qui a frappé les deux pays. "Mettez la politique de côté et laissez-nous faire notre travail humanitaire", a plaidé dans une interview à l'AFP le coordinateur résident de l'ONU en Syrie, El-Mostafa Benlamlih. "On ne peut pas se permettre d'attendre et de négocier. Si on attend de négocier, ce sera déjà trop tard". "On a besoin d'avoir un libre accès, on a besoin d'avoir tout le soutien", pour aider la population du nord-ouest de la Syrie, a poursuivi M. Benlamlih.

17h53 Le président Erdogan reconnaît des "lacunes" Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reconnu mercredi des "lacunes" dans la réponse apportée au séisme qui a frappé son pays et la Syrie mais fustigé les critiques "malhonnêtes". "Bien sûr, qu'il y a des lacunes, il est impossible d'être préparé à un désastre pareil", a déclaré le chef de l'Etat qui s'est rendu dans la province d'Hatay (sud), l'une des plus touchées, à la frontière syrienne. Plus de 9.000 corps sans vie ont été depuis lundi dégagés des décombres en Turquie - et 2.662 en Syrie.

17h46 Deux registres de condoléances à Charleroi Deux registres de condoléances ont été installés au sein de l’hôtel de ville de Charleroi, un pour la Turquie et un pour la Syrie. Hicham, un Carolo, est venu signer ce registre. Depuis le séisme, il n'a plus de nouvelles de l'un de ses amis partis en Turquie pour les vacances.

17h17 72 heures cruciales pour les sauveteurs Le temps est compté pour les rescapés du séisme meurtrier en Turquie et en Syrie: le cap des 72 heures s'approche pour les secouristes, un délai crucial pour retrouver des survivants sous les décombres, selon un expert interrogé par l'AFP. Plus de 90% des rescapés des tremblements de terre sont secourus dans les trois jours suivant la catastrophe, explique Ilan Kelman, chercheur en catastrophes naturelles à l'University College de Londres (UCL). Cette durée peut néanmoins varier significativement en fonction de la météo, la fréquence des répliques et la rapidité des secours à arriver sur les lieux. Autant d'éléments qui retardent les chances de retrouver des rescapés du tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a frappé lundi à l'aube le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie voisine.



17h02 Twitter inaccessible en Turquie, où les critiques fusent sur la réaction face au séisme Twitter est devenu inaccessible sur les principaux fournisseurs de téléphonie mobile turcs mercredi, sur fond de multiplication des critiques en ligne visant la réponse du gouvernement au séisme qui a frappé son pays et la Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est rendu dans la province d'Hatay (sud), l'une des plus touchées, à la frontière syrienne, a reconnu des "lacunes" dans la réponse apportée au séisme.

16h54 Le bilan dépasse désormais les 11.700 morts Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 11.700 morts au total, selon un nouveau bilan fourni par des responsables officiels et des médecins. 9.057 personnes ont péri en Turquie et 2.662 en Syrie à la suite du tremblement de terre survenu lundi d'une magnitude de 7,8, ont-ils précisé.

16h49 Un bébé de quatre mois secouru après être resté sous les décombres pendant 58 heures Une fillette de quatre mois a été sortie mercredi des décombres par les secours dans la ville turque de Hatay (sud-est), 58 heures après les tremblements de terre dévastateurs qui ont secoué le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Les parents sont toujours recherchés, d'après l'agence de presse dpa. Un autre bébé, âgé d'un an, avait également été extrait des débris à Kahramanmaras en compagnie de sa mère enceinte, alors qu'ils étaient coincés depuis 56 heures. Le père, lui, avait déjà été secouru plus tôt.

16h08 Quels sont les besoins urgents de la population ? Marie-Christine Ferir, membre de l’unité d'urgence de MSF Belgique, était l'invitée du RTL info 13h. Elle évoquait les besoins et priorités urgentes de la population après avoir été touchée par ces violents séismes.

15h56 Des images de drone montrent les importants dégâts Le nombre de morts en Turquie atteint 8.574, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est rendu dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre, tandis qu'en Syrie 2.662 corps ont été retirés des décombres.

15h54 Les secouristes tentent encore se sauver des victimes ensevelies En Turquie et en Syrie, les secouristes tentent encore se sauver des victimes ensevelies, tandis que les familles cherchent leurs proches dans un froid glacial.

15h33 L'avant-garde de B-FAST s'envole pour la Turquie Une équipe de reconnaissance de huit personnes appartenant au dispositif interdépartemental B-FAST d'aide en cas de catastrophe s'est envolée mercredi en début d'après-midi à destination de la Turquie, où la Belgique a décidé d'envoyer un hôpital de campagne après les violents séismes de lundi, qui ont fait des milliers de morts, tout comme en Syrie voisine. Cette avant-garde, qui devra décider en coordination avec les autorités turques de l'endroit où s'installera cet hôpital dans une zone sinistrée, a quitté vers 14h50 l'aéroport militaire de Melsbroek vers 14h00 à bord d'un avion de transport militaire Airbus A400M Atlas du 15e wing de transport aérien, ont constaté des journalistes de l'agence Belga sur place.