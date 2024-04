Signé Giltay: les 3 options d'Israël et de Benjamin Netanyahou pour réagir à l'attaque de l'Iran

Première option

Première option, ne rien faire. Ce serait considéré par la majorité des Israéliens comme une faiblesse. Or, Netanyahou pense d'abord à sa politique intérieure. Son maintien à la tête du gouvernement lui importe plus que le risque d'une guerre généralisée qu'il est persuadé d'emporter. Donc, sauf extraordinaire, Israël ripostera. C'est dans la nature de la riposte qu'il y a deux autres options.

Deuxième option

Une attaque ciblée et limitée sur un ou plusieurs alliés de l'Iran. Bombardement du Hezbollah au Liban, nouvelle offensive à Gaza contre le Hamas, opérations ciblant les outils du Yémen qui viennent de s'emparer d'un cargo israélien. Il faudrait que cela soit très limité pour ne pas que l'Iran riposte à la riposte et ainsi de suite.

Troisième option

Enfin, dernière option et c'est beaucoup plus dangereux. Israël pourrait profiter de cette opportunité pour lancer une attaque massive contre les sites nucléaires iraniens. Israël possède la bombe atomique, pas l'Iran. Mais si le programme iranien était mené à terme, Téhéran finirait par l'avoir. Et l'avantage stratégique d'Israël dans la région n'existerait plus. Or, Tel Aviv dispose des moyens pour frapper efficacement l'Iran. Des escadrilles de F-35, mais aussi des sous-marins équipés de missiles longue portée dont certains croisent non loin des côtes iraniennes. De plus, les Israéliens sont persuadés que les Américains, même s'ils ne sont pas d'accord, ne les lâcheraient pas.