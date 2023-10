Tempête sur des campus américains autour de la guerre entre Israël et le Hamas

A la tête des Etats-Unis, l'administration Biden affiche un soutien sans faille et sans équivoque à Israël depuis la sanglante attaque du Hamas. Mais le conflit embrase les campus de plusieurs des universités les plus prestigieuses du pays, viviers de futurs dirigeants américains et laboratoires bouillonnants de militantisme.

A Harvard, Stanford ou NYU, le sujet est si explosif que les désaccords entre étudiants, professeurs et responsables administratifs ont provoqué une tempête sur les réseaux sociaux et dans le monde politico-médiatique. Ils ont même coûté à certains des offres d'emploi et fait craindre pour leur sécurité à d'autres.