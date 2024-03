Trêve à Gaza? Selon Washington, Israël a "plus ou moins" donné son accord, "la balle est dans le camp du Hamas"

Un haut responsable américain a assuré samedi qu'Israël avait "plus ou moins" donné son accord pour une trêve dans la guerre à Gaza et que désormais "la balle était dans le camp du Hamas" pour qu'elle entre en vigueur.

"Il y a un accord sur la table. Les Israéliens l'ont plus ou moins accepté. Et un cessez-le-feu de six semaines pourrait commencer aujourd'hui à Gaza si le Hamas acceptait de libérer une catégorie bien définie d'otages vulnérables", a dit le responsable américain. Il a précisé que, pour l'heure, "les discussions continuaient" pour sceller un accord avant le début du ramadan, le mois saint de jeûne musulman, dans une semaine.

"Les Israéliens ont accepté en principe les éléments de l'accord. La balle est dans le camp du Hamas", a-t-il insisté. "Il y a eu des progrès significatifs ces dernières semaines, mais comme toujours, il n'y a pas d'accord tant que tout n'est pas décidé", a ajouté ce haut responsable, qui a requis l'anonymat, lors d'un échange avec la presse. Il a précisé que la trêve de six semaines était conçue comme une "première phase", avec l'objectif d'arriver à "quelque chose de plus durable", afin en particulier de pouvoir augmenter massivement l'aide humanitaire.