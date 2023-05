"Trump est un risque que l'Amérique ne peut plus jamais prendre", avertit Liz Cheney

"Donald Trump s'est révélé inapte à occuper ce poste. C'est un risque que l'Amérique ne pourra plus jamais prendre", met en garde la républicaine Liz Cheney dans un spot télévisé contre la réélection de l'ancien président.

La vidéo montre des images de la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Liz Cheney n'apparaît pas elle-même dans le clip, mais c'est bien sa voix que l'on entend prononcer le texte.

Liz Cheney est l'une des opposantes les plus farouches de Donald Trump au sein du parti républicain et a pris position à plusieurs reprises contre l'ancien président. Elle a également fait partie de la commission d'enquête sur la prise du Capitole. Elle avait précédemment qualifié le milliardaire de "plus grande menace pour les États-Unis" dans une autre vidéo promotionnelle.