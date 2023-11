Ukraine: l'épouse du chef du renseignement militaire empoisonnée aux métaux lourds

L'Ukraine soupçonne la Russie de l'empoisonnement de l'épouse du chef du renseignement militaire ukrainien (GUR), Kyrylo Boudanov, a indiqué un porte-parole de cette structure, Andriï Ioussov.

"C'est l'hypothèse principale", a-t-il dit, assurant qu'il s'agissait d'un empoisonnement délibéré aux métaux lourds, "notamment, mercure et arsenic", et non d'un accident.