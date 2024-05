Un bâtiment de l'ULB toujours occupé par des étudiants qui protestent contre le "génocide à Gaza": certains ont dormi sur place

"Comme tout le monde, les membres de l'ULB ont d'abord été choqués par l'horrible attaque terroriste du Hamas et la prise d'otages dont la population du sud d'Israël a été victime et continue de l'être, puis par la réaction militaire disproportionnée d'Israël, qui a causé des milliers de morts, des destructions massives d'infrastructures à Gaza et des déplacements avec des conséquences dramatiques", a déclaré la direction de l'université.

L'université rappelle avoir adopté une motion soulignant son "engagement en faveur d'une paix juste et durable, dans le respect du droit international et de la protection des droits fondamentaux de tous les individus de la région".

L'ULB souligne également deux motions interuniversitaires du conseil des recteurs francophones. L'une vise à suspendre la coopération avec des organisations qui soutiennent de manière répétée des violations du droit international ou des droits de l'homme, ou qui y sont directement impliquées. Par conséquent, un accord d'échange d'étudiants avec l'université de Tel Aviv a été suspendu. La deuxième motion condamne les "attaques ou les destructions systématiques d'institutions éducatives palestiniennes, et en particulier le système d'enseignement supérieur palestinien à Gaza".

"Nos universités doivent être un espace de dialogue, de tolérance et de solidarité entre les peuples et les cultures, et le conflit armé ne doit en aucun cas conduire à la violence sur notre campus", a déclaré la direction. Quelques étudiants se sont barricadés à l'intérieur et ont passé la nuit dans le bâtiment.