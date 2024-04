Volcan Ruang: l'Indonésie abaisse le niveau d'alerte, rouvre un aéroport

Les autorités indonésiennes ont abaissé lundi le niveau d'alerte lié à l'activité du volcan Ruang, entré en éruption plus d'une demi-douzaine de fois la semaine dernière dans le nord de l'archipel, et permis à l'aéroport international le plus proche de rouvrir.

Le réveil du volcan, qui a craché un mélange de lave et de nuages de cendres la semaine dernière, a déclenché l'évacuation de milliers de personnes.