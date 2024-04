Bruxelles: le trafic du métro interrompu à Mérode en raison d'un début d'incendie

Le trafic du métro bruxellois a été interrompu, ce vendredi matin, sur les lignes 1 et 5 en raison d'un début d'incendie sur le quai de la station Mérode. La station a été évacuée, précise la Stib.

En conséquence, le trafic du métro a été interrompu entre Maelbeek et Montgomery sur la ligne 1 et entre Maelbeek et Thieffry sur la ligne 5, ajoute la Stib. Des bus de remplacement ont été mis en place pour que les passagers rejoignent leur destination.

La situation est sous contrôle, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.