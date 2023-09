Deux personnes blessées après une fusillade à Ixelles: "Le trafic de stupéfiants prend une ampleur sans précédent"

Le parquet précise, plus tard dans l'après-midi, que c'est une balle perdue qui a touché la victime aux cuisses. "Sa vie n'est pas en danger et la victime a entretemps pu quitter l'hôpital", ajoute le parquet.

Avisé des faits, le substitut du procureur du Roi a ordonné les premiers devoirs d’enquête, à savoir l’audition des témoins, l’enquête caméra et l’intervention du laboratoire de la police judiciaire fédérale et un expert balistique.

L’enquête se poursuit et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires sur ce dossier.

"Le trafic de stupéfiants prend une ampleur sans précédent"

Dans une réaction par voie de communiqué, le bourgmestre d'Ixelles Christos Doulkeridis a appelé à "renforcer de manière substantielle les moyens mis à disposition de la police fédérale et de la justice pour lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité qui en découle, qui prend en otage nos quartiers". Il a estimé que les zones de police locales "ne pouvaient pas lutter seules contre cette problématique", alors que le "trafic de stupéfiants prend une ampleur sans précédent" .

À la suite de cette fusillade, le bourgmestre ixellois a demandé à ce que la présence policière soit renforcée dans le quartier de Matonge. "Comme dans d'autres quartiers de Bruxelles ou d'Anvers, le recours de plus en plus fréquent à des armes à feu dans le cadre de conflits liés directement au trafic de drogue est totalement ahurissant et ne peut en aucun cas se généraliser", a-t-il déploré, soulignant qu'il n'acceptera "jamais que cela devienne le terrain de jeu des dealers et de leur violence".