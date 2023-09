Neuf francophones sur dix se disent "fiers" d'être Wallons: comment expliquer ce fort sentiment régional?

Ce week-end, à Namur, c'est l'apothéose des Fêtes de Wallonie. Cette fête ayant été créée en 1923, que reste-t-il 100 ans plus tard, du fort sentiment wallon ?

Le géant est-il fier d'être Wallon ? Nous n'avons pas eu la réponse, mais nous avons eu celle des Namurois. "On doit être fiers, je suis fière de ma ville et de ce qu'elle représente aujourd'hui", explique une passante. "Il faut en être fiers, on a des richesses, des problèmes aussi, il ne faut pas les ignorer, mais il faut voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide", explique un autre passant.

D'après une étude sur l'identité wallonne, 9 Wallons sur 10 se disent fiers d'être Wallons... mais qu'est-ce que c'est exactement, être Wallon ? "Continuer les traditions, parler Wallon... Faire la fête, la joie de vivre, la bonne humeur", s'accordent les Namurois.